Bohemian Rhapsody, la storia del leggendario videoclip dei Queen che cambiò la storia del mercato musicale

Il 10 novembre 1975 i Queen scrivevano una della pagine più importanti nella storia della musica mondiale. In sole quattro ore la band di Freddie Mercury girava quello che è considerato, per stile e capacità comunicativa, un nuovo modo di fruizione musicale, destinato a cambiare per sempre il mercato.

Il video, della durata di sei minuti, venne ideato e girato dal regista Bruce Gowers. Le fasi di registrazione del videoclip durarono solo 4 ore e vennero spese circa 4.500 sterline.

Molti sostengono che il video di Bohemian Rhapsody sia stato il primo video promozionale della storia, anche se in realtà non lo è. Prima della band di Freddie Mercury anche gli Abba e i Beatles realizzarono dei corti per la promozione delle loro canzoni, ma Bohemian Rhapsody è stato il primo ad aver avuto un grande successo, utilizzando quel formato che pochi anni dopo farà la fortuna di MTV, stravolgendo il mercato musicale mondiale.

È dalla diffusione del video dei Queen che le etichette discografiche capiscono la potenzialità comunicativa del mezzo, esortando i loro artisti sotto contratto a produrre regolarmente video musicali promozionali. Grazie a Bohemian Rhapsody i video musicali sono diventati strumenti di marketing.

Il video dei Queen inizia con i volti dei quattro membri della band nascosti nell'ombra, mentre cantano in coro la strofa iniziale. Questa scena venne ispirata da una foto di Marlene Dietrich scattata nel 1932 da Don English. L'attrice alza gli occhi con una sigaretta in mano e il suo viso viene esaltato dall'oscurità dello sfondo. Nel video vediamo poi i Queen che suonano, con i loro classici vestiti di scena, mentre per la parte centrale, molto simile ad un'opera, ritorna il gioco di luci e ombre della parte iniziale del video, sottolineando al meglio il significato del testo scritto da Freddie Mercury.

La canzone è molto complessa e ci sono volute ben sei settimane di lavoro per ottenere la registrazione finale. In particolar modo il lavoro riguardò la parte vocale, in totale all'interno del brano ci sono circa 180 tracce.

Il video nacque per essere trasmesso sulla BBC e per in particolar modo per il programma Top of the Pops, dando l'impressione al pubblico che i Queen fossero in diretta televisiva.