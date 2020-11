AC/DC, l'unboxing dell'edizione deluxe del nuovo album Power Up, con il neon luminoso e lo speaker integrato. Guarda il video

Gli AC/DC pubblicheranno il loro nuovo album Power Up in un formato veramente bellissimo e imperdibile.

Oltre alle classiche versioni, inclusa quella in vinile da 180 grammi e la versione in vinile giallo in esclusiva per il webstore degli della band, uscirà anche il formato in edizione limitata Deluxe Lightbox. Il prezioso cofanetto è infatti dotato di un pulsante laterale grazie al quale è possibile accendere il logo rosso lampeggiante con la scritta AC/DC sulla parte anteriore: allo stesso tempo, l’altoparlante incorporato fa risuonare le note d’apertura di Shot in the Dark. All’interno della confezione, inoltre, sono presenti un libretto con foto esclusive della band e un cavetto USB che consente di ricaricare la batteria e di mantenere così il logo a neon sempre acceso. Si tratta, insomma, di un gioiellino pensato proprio per il ritorno in scena della leggendaria band australiana, un evento che i fan di tutto il mondo aspettavano ormai da tempo.

Guarda il video con l'unboxing nel player in alto