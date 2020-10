Metallica, e se One fosse stata scritta per una vera orchestra sinfonica? Ascoltala qui

Cosa accadrebbe se un album caposaldo del metal come "… And Justice For All" fosse stato scritto appositamente per un'orchestra classica? E se fosse cantato da quattro cantanti emergenti jazz e soul? È quello che ha provato a fare l'ensemble LITTLE KRUTA, con una band composta interamente da donne. Con il nome di Justice, l'orchestra ha pubblicato un album interamente basato su quanto scritto dalla band di James Hetfield e Lars Ulrich nel 1988. Scritto dalla direttrice d'orchestra Kristine Kruta (direttore musicale e violoncello) il disco è stato registrato in un solo giorno in una chiesa sconsacrata di Brooklyn, gli arrangiamenti di Pierre Piscitelli delle melodie thrash ideate dai Metallica si trasformano completamente in pezzi commoventi ed incredibilmente empatici.

Ascolta qui One nella versione riarrangiata dall'orchestra Little Kruta: