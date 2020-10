Van Halen, la versione di Eruption suonata con lo stilofono in tributo al grande chitarrista! Ascoltala qui

Dopo aver realizzato moltissime "cover" di grandi brani della storia del rock come Iron Man dei Black Sabbath, Sonne dei Rammstein, Ace Of Spades dei Motorhead, e una stravagante versione di Thunderstruck degli AC/DC, lo youtuber maroMaro1337 ha pubblicato la sua versione della traccia di Eddie Van Halen "Eruption".

Ma MaroMaro1337 ha negato che fosse uno scherzo, ammettendo che si tratta di “uno dei tributi più strani” al compianto chitarrista, morto il 6 ottobre dopo una battaglia contro il cancro: "So che alcuni di voi potrebbero pensare abbia voluto realizzare una parodia della canzone o che possa prendere in giro Eddie. Ma no, in realtà ho il cuore spezzato perché uno dei miei idoli di chitarra è morto. L'ho fatto perché nessun altro lo avrebbe fatto su questo strumento, e penso che sia in qualche modo una svolta poter suonare questo pezzo sullo stilofono".