Marilyn Manson, pubblicato il video ufficiale di Don'T Chase The Dead con ospite Norman Reedus di The Walking Dead

Marilyn Manson ha pubblicato il video ufficiale di "Don't Chase The Dead", l'ultimo singolo estratto dal nuovo lavoro di studio "We Are Chaos".

All'interno del video, in stile tarantiniano diretto da Travis Shinn, compare come ospite il grande attore Norman Reedus, protagonista della serie TV The Walking Dead e grande amico del Reverendo. La coppia all'interno del video guida un'automobile per le strade di una città con una donna misteriosa (interpretata dalla fidanzata di Manson, Lindsay Usich) sul sedile posteriore.

Il nuovo album di Marilyn Manson "We Are Chaos" è uscito lo scorso 11 settembre.

TRACKLIST:

1. RED BLACK AND BLUE

2. WE ARE CHAOS

3. DON’T CHASE THE DEAD

4. PAINT YOU WITH MY LOVE

5. HALF-WAY & ONE STEP FORWARD

6. INFINITE DARKNESS

7. PERFUME

8. KEEP MY HEAD TOGETHER

9. SOLVE COAGULA

10. BROKEN NEEDLE