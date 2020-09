Marilyn Manson, pubblicato il nuovo singolo "Don't Chase The Dead"! Ascoltalo qui

In occasione dell'uscita del suo nuovo album di inediti "We Are Chaos", in uscita domani 11 settembre, Marilyn Manson ha pubblicato il secondo singolo estratto dalla tracklist.

Si chiama "Don't Chase The Dead" e fornisce una nuova anticipazione su cosa dovremo aspettarci dal nuovo lavoro di studio del Reverendo.

Prodotto da Shooter Jennings (Brandi Carlile, Tanya Tucker) e dallo stesso Marilyn Manson, il disco conterrà dieci tracce scritte, registrate e mixate prima dell'arrivo della pandemia causata dal coronavirus.

La copertina del disco è stata ideata, concepita e dipinta dallo stesso Manson. Il quadro si intitola "Infinite Darkness" e secondo il Reverendo è stato creato appositamente per accompagnare la musica contenuta nell'opera.

Riguardo all’album, Manson ha dichiarato, "Quando ascolto We Are Chaos, sembra solo ieri o come se il mondo si ripetesse, come sempre avviene, come se la titletrack e le storie le avessimo scritte oggi. L’album non è mai stato ascoltato da nessuno prima che fosse finito. Ci sono sicuramente un lato A e un lato B nel senso tradizionale del termine. Ma proprio come un LP, è un piatto tondo e sta all’ascoltatore mettere l’ultimo pezzo del puzzle nell’immagine che i brani creano. Questo concept album è lo specchio che io e Shooter abbiamo creato per l’ascoltatore – è lo stesso nel quale non ci specchieremmo. Ci sono così tante stanze, armadi, casseforti e cassetti. Ma nell’animo e nel tuo museo dei ricordi, i peggiori sono sempre gli specchi. Frammenti e schegge di fantasmi hanno perseguitato le mie mani mentre scrivevo la maggior parte dei testi. Mentre scrivevo questo album, ho pensato tra me e me: ‘Doma la tua pazzia, aggiustati il completo. E prova a far finta di non essere un animale’ ma sapevo che l’essere umano è il peggiore di tutti. Avere misericordia è come commettere un omicidio. Le lacrime sono la perdita più grande del corpo umano”.

LA TRACKLIST DI "WE ARE CHAOS"

1. RED BLACK AND BLUE

2. WE ARE CHAOS

3. DON’T CHASE THE DEAD

4. PAINT YOU WITH MY LOVE

5. HALF-WAY & ONE STEP FORWARD

6. INFINITE DARKNESS

7. PERFUME

8. KEEP MY HEAD TOGETHER

9. SOLVE COAGULA

10. BROKEN NEEDLE