I Guns N' Roses pubblicano in streaming le esibizioni a Città del Messico e Houston del 2016. Guardale qui

Dopo aver annunciato lo slittamento di tutti i concerti al 2021 a causa della pandemia dovuta al COVID-19, annullando purtroppo il concerto previsto a Firenze Rocks, i Guns N 'Roses hanno deciso di offrire una nuova "esperienza live" alternativa per tutti i loro fan. La band ha lanciato un nuovo episodio della loro serie in streaming "Not in This Lifetime Selects", contenente le esibizioni migliori del loro maestoso tour "Not In This Lifefime Tour".

In questo nuovo appuntamento con la serie "Not in This Lifetime Selects" la band ha pubblicato le più belle esibizioni registrate durante il tour del 2016 a Città del Messico e Houston.

SCALETTA

00:00 - Intro + You Can't Put Your Arms Around A Memory

00:51 - New Rose

03:17 - My Michelle

06:40 - Coma



16:59 - This I Love

21:19 - Out Ta Get Me

25:18 - November Rain