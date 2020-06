Marilyn Manson: Warship My Wreck sarà nella colonna sonora di Batman "Dark Nights: Death Metal". Guarda il video

Il compositore Tyler Bates, che nel 2015 scrisse e produsse l'album "The Pale Emperor" con Marilyn Manson, produrrà e scriverà la musica per la colonna sonora di "Dark Nights: Death Metal" della DC Comics, un nuovo progetto realizzato con brani ispirati alla nuova serie di fumetti divisa in sette parti, scritta da Scott Snyder e illustrata da Greg Capullo.

In uscita quest'anno tramite Loma Vista Records, l'album della colonna sonora conterrà la colonna sonora con i brani relativi a ciascun numero della serie e ospiterà molti artisti e rock band.

Per presentare la nuova serie la DC Comics ha realizzato un bellissimo trailer musicale basato su "Warship My Wreck" di Marilyn Manson, brano contenuto nell'album "The Pale Emperor" del 2015.