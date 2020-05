Roger Waters si scaglia contro David Gilmour: "mi ha bandito dai canali della band. Pensa di possedere i Pink Floyd"

Roger Waters ha criticato duramente David Gilmour per averlo bandito dal sito Web del gruppo e dagli account sui social media. In un lungo video pubblicato sul suo account Twitter Waters ha dichiarato "Circa un anno fa, ho convocato una specie di Camp David per i membri sopravvissuti di Pink Floyd in un hotel dell'aeroporto di Londra, dove ho proposto tutti i tipi di misure per superare questa terribile impasse... in cui ci troviamo. Ma non ha dato frutti."

Lo sfogo di Waters è nato dalla delusione e dalla frustrazione dovuta alla totale indifferenza da parte dei Pink Floyd (e dei loro canali web) dimostrata nei confronti della sua versione di "Mother" (tratta da The Wall del 1979) registrata in quarantena con i membri della sua band.

Nel suo discorso, Waters ha aggiunto: "David pensa di possedere il sito web della band... perché ho lasciato la band nel 1985, pensa di possedere i Pink Floyd. Crede di essere i Pink Floyd. Crede che io sia irrilevante e che dovrei tenere la bocca chiusa. Sarebbe giusto e corretto che ogni membro della band abbia uguale accesso e condivida i nostri progetti".

Il genio creativo dei Pink Floyd ha poi fatto notare che il suo tour "This is Not a Drill", che era programmato inizialmente per il 2020 ma è stato posticipato al 2021 a causa della pandemia di Covid-19, non è stato pubblicizzato sul sito Web dei Pink Floyd o sulle pagine social della band".

Guarda QUI la sua esibizione di Mother registrata in quarantena