Jimi Hendrix: il significato del brano Voodoo Chile

La canzone Voodoo Child (Slight Return) di Jimi Hendrix è considerata come uno dei più grandi successi del leggendario chitarrista. Il brano fa parte del terzo ed ultimo LP della Jimi Hendrix Experience, Electric Ladyland del 1968. Il pezzo è un’evoluzione di una jam session di quindici minuti, Voodoo Chile, anch’esso presente Electric Ladyland che prende spunto da Rollin' Stone di Muddy Waters.

Il critico musicale Charles Shaar Murray ha definito Voodoo Chile "una visita virtuale degli stili blues, a partire da quello del Delta e poi viaggiando attraverso gli esperimenti elettrici di Muddy Waters a Chicago e John Lee Hooker a Detroit per arrivare al sofisticato swing di BB King".

Come Murray ha notato, Voodoo Chile fa parte di una lunga serie di canzoni di gloria soprannaturale". Ai bluesman piaceva vantarsi di avere poteri ultraterreni e Jimi conosceva le radici della musica che stava suonando e aveva intenzione di portarla in luoghi dove nessun altro l'aveva mai portata prima. Come riportato dal sito Tor.com in una recensione di un libro di memorie del 2013 scritto dal fratello Leon Hendrix, Jimi è stato da sempre un fan della fantascienza e Voodoo Chile è solo una delle numerose canzoni di Hendrix in cui, come scrive lo scrittore Adam Mitchell, "il pensiero e l'immaginazione futuristici fluiscono liberamente". Così dal Delta del Mississippi - il luogo di nascita del blues - Jimi ci porta "oltre la periferia dell'infinito".