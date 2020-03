I Simpson: Paul McCartney ‘controlla’ in continuazione che Lisa rimanga vegetariana! Scopri la storia

Gli autori dei Simpson hanno riferito che Paul McCartney controlla sempre che Lisa rimanga vegetariana, condizione chiave della sua apparizione come ospite del cartoon. Macca ha infatti 'partecipato', con l'ex moglie Linda (nel 1995) nella puntata Lisa la vegetariana, un episodio in cui la bimba, voce morale della serie tv, promette di smettere di mangiare carne, dopo aver incontrato la coppia.

ll musicista e attivista per i diritti degli animali è tornato più volte sulle motivazioni legate alla sua scelta. Prima di tutto alla compassione per gli animali per cui con la moglie, morta di cancro nel 1998, ha fondato il marchio di prodotti vegani/vegetariani Linda McCartney Foods. Sono ormai più di quarant'anni che ha deciso di diventare vegetariano: “Eravamo nella nostra fattoria: avevamo delle pecore e degli agnellini. Poi è successo che un giorno, dopo aver mangiato un cosciotto d’agnello, ci è sembrato molto ingiusto interrompere così presto le vite di quei cuccioli e abbiamo deciso di provare a non mangiare più carne. E da allora non sono più tornato indietro”. In un’altra occasione, McCartney aveva raccontato anche di quella volta che aveva appena pescato un pesce: “Si dibatteva per poter rimanere in vita ed ero stato io a toglierlo dal suo ambiente. Lo ributtai subito in acqua e quella fu l’ultima volta che andai a pesca”.

La prima bozza dell’episodio con i McCartney non prevedeva la partecipazione della coppia, che fu presa in considerazione più tardi, quando entrambi si dimostrarono di essere interessati all’idea. L’unica condizione fu appunto quella che Lisa diventasse e rimanesse vegetariana per il resto della serie. E così è stato. In una recente intervista a Radio Times, il responsabile della serie, David Mirkin, vegetariano a sua volta, si è detto felice di continuare a soddisfare la richiesta dell’ex Beatles.

Per le sue convinzioni anche le figlie di Paul McCartney, Stella e Mary, sono state cresciute vegetariane e partecipano spesso come testimonial con il padre nelle campagne contro l'abuso di consumo di carne. Insieme a loro, nel ricordo dell’ex moglie, Paul ha fondato nel 2009 il movimento Meat Free Monday, per incoraggiare le persone a mangiare

meno carne. La campagna è nata dopo la pubblicazione di un documento delle Nazioni Unite in cui si affermava che l’allevamento di bestiame è responsabile del 18% delle emissioni di gas serra. Sulla stessa scia, il rocker ha presentato nel 2017 il documentario One Day a Week in cui ha raccontato della sua scelta di diventare vegetariano: “Ho voluto realizzare qualcosa per far crescere la consapevolezza su questo tema e per dimostrare come uno sforzo collettivo possa migliorare la situazione ambientale, ridurre l’impatto del cambiamento climatico e avere effetti benefici sulla salute umana”. Per incoraggiare le persone ad adottare uno stile di vita che tuteli gli animali, la leggenda della musica ormai da anni fa inserire in tutti i contratti una clausola con la quale ci si impegna a fare in modo che ci sia solamente cibo di origine vegetale agli eventi a cui partecipa.