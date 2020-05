Coronavirus, Pink Floyd: Roger Waters ha pubblicato la versione in quarantena di "Mother". Guarda il video

Roger Waters, il genio creativo dei Pink Floyd, ha pubblicato una versione realizzata in distanziamento sociale di "Mother", classico tratto dal capolavoro "The Wall" del 1979. Nel video l'ex bassista della leggendaria band britannica esegue il brano in streaming con i componenti del suo gruppo: "Il distanziamento sociale è un male necessario in un mondo con il Covid", ha twittato Waters. "Mother mi ricorda quanto sia insostituibile la gioia di far parte di una band."

Waters, che è stato costretto a posticipare il suo tour nordamericano "This Is Not a Drill" a causa delle disposizioni emesse per contrastare la diffusione del coronavirus, durante la sua quarantena ha anche registrato anche le sue versione di “The Right to Live in Peace” di Victor Jara e "Paradise" del compianto John Prine, suo grande amico.

Guardando l'altra parte dei Pink FLoyd, anche David Gilmour è stato regolarmente presente nel live streaming in questo periodo di quarantena. Il chitarrista della band ha eseguito assieme alla sia famiglia alcuni brani di Leonard Cohen e Syd Barrett.