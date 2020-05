Coronavirus, i Foo Fighters trasmettono in streaming il Live At Wembley con Jimmy Page e John Paul Jones

I Foo Fighters continuano a voler restare vicini ai propri fan anche in questo momento così particolare e di lontananza dai palchi, regalando la trasmissione in streaming dei loro storici concerti.

Dopo aver pubblicato l'intero live del 2011 al Lollapalooza (riguardalo QUI), registrato il 7 agosto 2011 al Grant Park di Chicago, e il bellissimo concerto acustico "Skin And Bones", registrato al Pantages Theatre di Los Angeles il 29-30 e 31 agosto del 2006 (riguardalo QUI), la band di Dave Grohl ha trasmesso lo storico concerto registrato allo stadio di Wembley nel 2008. Allo show presero parte anche Jimmy Page e John Paul Jones dei Led Zeppelin.

Il concerto venne pubblicato in DVD il 25 agosto 2008

SCALETTA:

The Pretender

Times Like These

No Way Back

Cheer Up, Boys (Your Make Up Is Running)

Learn to Fly

This Is a Call

Long Road to Ruin

Breakout

Stacked Actors (including Drum solo and "Hocus Pocus")



SET ACUSTICO

Big Me

Marigold

My Hero

Cold Day in the Sun



Let It Die

Everlong

Monkey Wrench

All My Life



Rock and Roll (with Jimmy Page and John Paul Jones)

Ramble On (with Jimmy Page and John Paul Jones)

Best of You