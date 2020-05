Foo Fighters: il concerto integrale del Lollapalooza 2011 per i fan in quarantena. Guardalo qui in streaming

Dopo i Pink Floyd, i Radiohead e Metallica anche i Foo Fighters hanno deciso di trasmettere i loro storici concerti in diretta su YouTube per tutti i fan in quarantena a causa dell'emergenza coronavirus.

La band di Dave Grohl, dopo aver trasmesso come primo live in streaming il leggendario concerto del 2006 ad Hyde Park a Londra (insieme a Brian May e Roger Taylor), ha scelto di condividere con tutti i fan il concerto registrato al Lollapalooza 2011. Quel concerto, registrato il 7 agosto 2011 al Grant Park di Chicago, era uno dei primi in supporto all'album Wasting Light.

SCALETTA:

Bridge Burning

Rope

The Pretender

My Hero

Learn to Fly

White Limo

Arlandria

Breakout

Cold Day in the Sun (Dedicated to Perry Farrell)

Long Road to Ruin

Stacked Actors

Walk

Monkey Wrench

Let It Die

These Days

Times Like These (half Dave acoustic solo, half with band)

Young Man Blues (Mose Allison cover)

Best of You

Skin and Bones

Everlong