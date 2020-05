I Foo Fighters trasmettono in streaming il concerto integrale "Skin and Bones" del 2006. Guardalo qui

I Foo Fighters continuano a voler restare vicini ai propri fan anche in questo momento così particolare e di lontananza dai palchi, regalando la trasmissione in streaming dei loro storici concerti.

Dopo aver pubblicato l'intero live del 2011 al Lollapalooza (riguardalo QUI), registrato il 7 agosto 2011 al Grant Park di Chicago, questa sera la band di Dave Grohl trasmetterà il concerto acustico "Skin And Bones", registrato al Pantages Theatre di Los Angeles il 29-30 e 31 agosto del 2006.

Il concerto venne pubblicato in CD il 7 novembre 2006, unica testimonianza discografica della band dal vivo.

SCALETTA:

Razor

Over and Out

On the Mend

Walking After You

Still

Marigold

My Hero

Next Year

Another Round

See You

Cold Day in the Sun

Big Me

What If I Do

Skin and Bones

Ain't It the Life

February Stars

Times Like These

Friend of a Friend

Best of You

Everlong

GUARDALO QUI IN DIRETTA DALLE 19:00 DELL'8 MAGGIO: