Metallica, James Hetfield racconta la storia della sua incredibile collezione di auto. Guarda il video

James Hefield dei Metallica, in occasione della mostra Reclaimed Rust al Petersen Automotive Museum ha raccontato la storia della sua straordinaria collezione di automobili.

Dieci dei suoi veicoli, tra cui la Jaguar "Black Pearl" del 1948 e la Lincoln Zephyr "Voodoo Priest" del 1937 sono stati esposti nella galleria di Bruce Meyer insieme a una selezione di oggetti e cimeli dei Metallica.

In una dichiarazione il Petersen Automotive Museum ha così descritto Hetfield e la sua collezione di macchine: “James è sempre stato un ragazzo amante delle macchine e possiede una delle più belle collezioni di auto custom in circolazione. Lui vede le macchine nello stesso modo in cui vede la musica, come forme di libertà di espressione. Per lui le automobili trasmettono le passioni del loro creatore."

