Liam Gallagher pubblica il nuovo inedito "Eh La". Guarda il video registrato in studio

A pochi giorni dalla pubblicazione di "Don't Stop...", la demo degli Oasis ritrovata da Noel Gallagher, Liam ha pubblicato una nuova canzone dal titolo "Eh La". Il brano era già apparso in una versione live durante il tour di As You Were nel 2017 ma è la prima volta che esce una versione ufficiale.

Un inedito Liam Gallagher esegue la canzone suonando direttamente la chitarra all'interno di uno studio di registrazione. Non è chiaro se seguirà una pubblicazione del brano sulla principali piattaforme di streaming, ma questo assaggio ci fa capire quanto Liam sia determinato a far vedere, e sentire, le sue capacità.

Il video è stato diretto da Charlie Lightening, il regista dietro il documentario As It Was, ed è disponibile sul canale YouTube ufficiale di Liam Gallagher.

Ascolta qui "Eh La":