Coronavirus, i Pink Floyd trasmettono il concerto di San Francisco del 1970 per i fan in quarantena. Guardalo qui

In questo periodo di quarantena sono tante le star della musica che stanno cercando di intrattenere i fan online con video, lezioni e concerti in streaming. Anche i Pink Floyd hanno deciso di farlo con il loro personalissimo "film festival" inaugurato con la diretta dello storico film "Pulse" (riguardalo QUI), che documentava il trionfante "The Division Bell Tour" registrato a Londra ad Earls Court nel 1994 e settimana scorsa con il "Live At Pompeii" del 1972

Questa settimana la band trasmetterà uno storico concerto registrato nell'aprile del 1970 per la TV via cavo di San Francisco KQED. "An Hour with Pink Floyd: KQED" include le storiche esibizioni di Atom Heart Mother, Cymbaline, Grantchester Meadows, Green is the Colour e Careful with that Axe Eugene già pubblicate nel 2016 all'interno del monumentale cofanetto "The Early Years 1965-1972". Il concerto sarà disponibile su YouTube fino al 17 maggio

Il messaggio dei Pink Floyd:

GUARDA QUI LA DIRETTA DI "An Hour with Pink Floyd: KQED" A PARTIRE DALLE 18:00 DEL 1° MAGGIO: