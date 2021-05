Myles Kennedy: guarda l'intervista in occasione dell'uscita di The Ides Of March

Francesco Allegretti ha intervistato il rocker americano in occasione della pubblicazione del suo secondo disco solista "The Ides Of March".

Il disco The Ides of March, prodotto e registrato in Florida da Michael "Elvis" Baskette, è stato realizzato con il supporto degli stessi musicisti che hanno registrato il precedente album Year Of The Tiger, Zia Uddin alla batteria e il bassista Tim Tournier. All'interno del disco, come sentirete anche dalla prima traccia pubblicata, a farla da padrone è la chitarra e in particolar modo l'utilizzo della slide guitar. Mentre Year Of The Tiger rappresentava più un'esplorazione acustica attraverso la mente di Myles, The Ides Of March lo vede imbracciare la sua chitarra elettrica e spingersi oltre come chitarrista/cantautore.

Tracklist:

1) Get Along

2) A Thousand Words

3) In Stride

4) The Ides of March

5) Wake Me When It’s Over

6) Love Rain Down

7) Tell It Like It Is

8) Moonshot

9) Wanderlust Begins

10) Sifting Through The Fire

11) Worried Mind

The Ides Of March è disponibile nei seguenti formati:

- Album Digitale

- 1 CD Jewel Case

- 1 CD Digipack (mailorder Napalm, limitato a 500 copie in tutto il mondo)

- 2 LP Gatefold Black Vinyl

- 2 LP Gatefold Gray Vinyl (solo resto del mondo)

- 2 LP Gatefold Bottle Green Transparent Vinyl (mailorder Napalm, limitato a 400 copie in tutto il mondo)

- Die Hard Limited Edition: 2 LP Gatefold Clear Splatter Mint/Violet/White Vinyl + Aluminum Print (mailorder Napalm, limitato a 300 copie in tutto il mondo)

- Limited Deluxe Box: Glow In The Dark Vinyl + Cover Artprint + 7” Glow In The Dark "A Thousand Words” Vinyl Demo Single + Pendant + Slipmat (mailorder Napalm, limitato a 700 copie in tutto il mondo)