The Smashing Pumpkins, guarda l'intervista esclusiva a Billy Corgan

Giulia Salvi ha intervistato in esclusiva per Virgin Radio Billy Corgan, il leader dei The Smashing Pumpkins, in occasione dell'uscita del nuovo doppio album di inediti Cyr.

TRACKLIST

1. "The Colour of Love"

2. "Confessions of a Dopamine Addict"

3. "Cyr"

4. "Dulcet in E"

5. "Wrath"

6. "Ramona"

7. "Anno Satana"

8. "Birch Grove"

9. "Wyttch"

10. "Starrcraft"

11. "Purple Blood"

12. "Save Your Tears"

13. "Telegenix"

14. "Black Forest, Black Hills"

15. "Adrennalynne"

16. "Haunted"

17. "The Hidden Sun"

18. "Schaudenfreud"

19. "Tyger, Tyger"

20. "Minerva"