Dalla regia di Checco Zalone, arriva al cinema la nuova commedia “Tolo Tolo”

Pietro Valsecchi, in collaborazione con MEDUSA FILM presenta “TOLO TOLO” la nuova commedia di Checco Zalone che lo vede protagonista, regista e sceneggiatore al tempo stesso.

A distanza di quattro anni esatti dal suo ultimo film, Checco Zalone torna sui grandi schermi con la pellicola che inaugura il nuovo anno cinematografico italiano.

Nella commedia, non compreso da madre patria, Checco trova accoglienza in Africa. Ma una guerra lo costringerà a far ritorno percorrendo la tortuosa rotta dei migranti.

Lui, Tolo Tolo, piccolo granello di sale in un mondo di cacao.

Non perdete TOLO TOLO dal 1° Gennaio al cinema!