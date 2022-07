Speciale Liam Gallagher - Down By The River Thames

Lo speciale Virgin Radio Rock Live dedicato a Down By The River Thames, l'album live di Liam Gallagher registrato il 5 dicembre 2020 su un battello lungo il Tamigi di Londra

Con Alteria

Giovedì 28 luglio - Ore 21:00

Nei giorni difficili del lockdown in Inghilterra, Liam Gallagher ha trovato la soluzione per suonare dal vivo e far arrivare il suo suono rock’n’roll alle persone anche a distanza: la sera del 5 dicembre è salito su un battello insieme alla sua band e ha attraversato la città di Londra in navigazione sul Tamigi, cantando dal ponte scoperto le sue canzoni soliste e alcuni classici degli Oasis come Fade Away, Supersonic e Champagne Supernova per un livestreaming che ha conquistato il pubblico, confermandolo come l’ultimo grande interprete rock britannico. Al freddo, chiuso in uno dei suoi iconici parka e con le luci di Londra sullo sfondo, Liam ha dato il massimo.

“E’ stato un concerto celestiale, anzi oserei dire biblico. Ricordatevi che il Rock’n’Roll non morirà mai” ha scritto Liam Gallagher. Il suo concerto speciale sul fiume è diventato un album dal vivo, Down by the River Thames. “Eccolo, il concerto che nessuno pensava si potesse fare” ha scritto Liam Gallagher per lanciarlo, “Mentre eravamo tutti in lockdown, annoiati e depressi, il rock’n’roll è venuto a salvarci ancora una volta. Una grande serata e un grande live catturata su disco e pronta per voi”.