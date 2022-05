The Clash - Combat Rock / The People's Hall - con Ringo

Lo speciale dedicato all'edizione per il quarantesimo anniversario dall'uscita di Combat Rock, il leggendario disco del 1982 della band di Joe Strummer

Venerdì 20 maggio - Ore 21:00

Uscito originariamente a maggio del 1982, è l’album finale dei Clash di Joe Strummer, Mick Jones, Paul Simonon e Topper Headon. Con due delle canzoni più conosciute, ‘Should I Stay Or Should I Go’ e ‘Rock The Casbah’, oltre a ‘Straight To Hell’ and ‘Know Your Rights’, è sia il loro album più venduto che il titolo che ha raggiunto la posizione più alta in classifica, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

La nuova raccolta, intitolata Combat Rock / The People's Hall, uscirà il prossimo 20 maggio e includerà l'album originale insieme a 12 brani aggiuntivi terminati dai membri sopravvissuti della band.

Dopo la loro residency di ben 7 spettacoli al Bond Casino di New York nel 1981, i Clash tornarono in Inghilterra e iniziarono le prove per il nuovo album alla People's Hall di Londra, registrando alcune prime parti di Combat Rock che all'epoca era conosciuto con il titolo provvisorio di Rat Patrol From Fort Bragg. La band alla fine si trasferì di nuovo a New York e continuò a registrare il disco all'interno dei leggendari Electric Lady Studios.

Combat Rock evidenzia la costante evoluzione dei Clash, un album che è stato influenzato in parte dalla fine della guerra in Vietnam - in particolare 'Sean Flynn' - ispirato dalla scomparsa del figlio del fotoreporter e star del cinema. La curiosità e l’importanza della band si manifestano qui grazie ai diversi stili, in particolare lo spoken word apocalittico del poeta Allen Ginsberg in 'Ghetto Defendant' e il rap dell'artista di graffiti Futura in 'Overpowered By Funk'.

Le tracce bonus incluse in The People's Hall contengono registrazioni rare e inedite realizzate dalla la pubblicazione del singolo "This Is Radio Clash" del 1981 fino all'uscita di Combat Rock nel maggio 1982.

Il nuovo box set, composto da doppio CD e triplo vinile, include una nuova versione di "Know Your Rights" registrata alla People's Hall con lo studio mobile dei Rolling Stones, una versione strumentale inedita di "He Who Dares or Is Tired" e un inedito mix di "The Escapades of Futura 2000".

All'interno saranno incluse anche due tracce realizzate con il cantante dei Beat Ranking Roger, "Red Angel Dragnet" e "Rock the Casbah". I due brani saranno pubblicati anche in un EP 45 giri in edizione limitata.

Combat Rock / The People’s Hall Track Listing

‘Combat Rock’ - SIDE A

1. "Know Your Rights"

2. "Car Jamming"

3. "Should I Stay Or Should I Go"

4. "Rock The Casbah"

5. "Red Angel Dragnet"

6. "Straight To Hell"

‘Combat Rock’ - SIDE B

1. "Overpowered By Funk"

2. "Atom Tan"

3. "Sean Flynn"

4. "Ghetto Defendant"

5. "Inoculated City"

6. "Death Is A Star"

‘The People’s Hall’ - SIDE A

1. "Outside Bonds"

2. "Radio Clash"

3. "Futura 2000"

‘The People’s Hall’ - SIDE B

1. "First Night Back In London"

2. "Radio One" - Mikey Dread

3. "He Who Dares Or Is Tired"

4. "Long Time Jerk"

5. "The Fulham Connection"

‘The People’s Hall’ - SIDE C

1. "Midnight To Stevens"

2. "Sean Flynn"

3. "Idle In Kangaroo Court"

4. "Know Your Rights"