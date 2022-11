Sharon Osbourne: "Bruce Dickinson è un fottuto st****o geloso di Ozzy"

Sharon Osbourne ci è andata giù pensante e questa volta il suo bersaglio è niente di meno che Bruce Dickinson degli Iron Maiden, accusato di essere uno 'stronzo geloso'. La moglie e manager di Ozzy, infatti, in una recente intervista con Consequence Of Sound ha ricordato un fatto avvenuto durante un OzzFest del 2005, quando gli Iron Maiden suonarono prima del Principe delle Tenebre. E i ricordi non sono particolarmente piacevoli.



La domanda che ha fatto scattare l’ira di Sharon era in realtà rivolta al marito e riguardava il suo sentirsi sottovalutato come cantante, paragonato ad altre voci come Rob Halford, Ronnie James Dio e, appunto, Bruce Dickinson.



“Bruce Dickinson è un grande cantante – la risposta di Ozzy – ma come persona, sai ho lavorato con lui, non è molto simpatico”. Sarebbe potuta finire lì, invece Sharon è intervenuta, non certo con parole accomodanti: “Bruce Dickinson è un cazzone. Beh, no, non è un cazzone, perché il c#%$o è bello. È un fottuto stronzo”.



La signora Osbourne continua: “La situazione è questa. Eravamo nel mezzo di un Ozzfest. E Ozzy Osbourne lo pagava ogni sera per esibirsi. Ha accettato i concerti. Sapeva quello che stava facendo. E ogni sera andava sul palco e diceva cose cattive su Ozzy. E la troupe e tutte le altre band dicevano 'Gli stai permettendo di farla franca?' E io dicevo, 'Certo che lo sto facendo', ma all'ultimo concerto, ho pensato: 'Figlio di puttana, ora la pagherai’”.



Sharon ha poi concluso sottolineando di non aver mai ricevuto, né lei né Ozzy, delle scuse da parte del cantante dei Maiden che sarebbe, secondo lei, “geloso” del marito. “La questione di Bruce è che è sconosciuto al pubblico. Bruce Dickinson potrebbe entrare ovunque e nessuno saprebbe chi è. Il fatto è che Ozzy è originale e Bruce no, ed è questo che gli rode”.