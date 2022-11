All Time Low: UFFICIALE in concerto a Milano il 25 febbraio 2023. Tutte le info e biglietti

Gli All Time Low tornano in Italia per un imperdibile concerto al Fabrique di Milano il 25 febbraio 2023.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 11.00 di giovedì 10 novembre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 11.00 di venerdì 11 novembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com

La band multi-platino ad ottobre ha pubblicato il nuovo singolo “Sleepwalking”, accompagnato dal video musicale diretto da Eduoardo Ranaboldo, ora disponibile sul canale ufficiale di YouTube della band.

“Sleepwalking” è una riflessione sul tempo speso lontano da tutto ciò che ci fa sentire vivi” afferma il cantante e chitarrista Alex Gaskarth, “Mentre stavamo lavorando a questa canzone, abbiamo considerato il nostro posto in un mondo che cambia: ci siamo resi conto di quanto fossimo colpiti dal tempo trascorso lontano dalle nostre famiglie e quanto ora siamo grati nell’incontrarci con quelle persone, luoghi e cose... i nostri amici, famiglie, tour, spettacoli, l’arte e l'energia e la prospettiva che derivano da una connessione reale. Siamo così grati di essere qui ora a condividere questa canzone, questo sentimento, questa energia e soprattutto questa band con il nostro pubblico. Grazie per essere qui e per essere con noi mentre continuiamo questo viaggio insieme”.