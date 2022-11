Hollywood Vampires: UFFICIALE in concerto in Italia il 2 luglio 2023. Tutte le info e biglietti

Gli Hollywood Vampires torneranno in Italia la prossima estate per un unico esplosivo spettacolo, al Marostica Summer Festival.

L'autodefinita "miglior band da bar del mondo" - composta dai membri principali e dalle leggende del rock Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry degli Aerosmith e il chitarrista Tommy Henriksen - tornerà a calcare un palcoscenico italiano dopo 4 anni di assenza.

BIGLIETTI

I biglietti saranno in vendita alle 11:00 di Mercoledì 9 Novembre su ticketone.it.

La tradizione degli Hollywood Vampires è quella di suonare un tributo sfrenato ai grandi eroi perduti della musica e al loro stesso materiale originale, pubblicato nel loro album in studio "Rise".

Costretti a cancellare il loro tour pianificato per il 2020 a causa della pandemia, lo speciale legame che lega i membri della band al loro pubblico li ha riportati sul palco alla prima occasione.

Non facendo mistero del loro amore per il rock'n'roll britannico classico, arricchiscono i loro set con brani di The Who, Led Zeppelin, David Bowie, Motörhead e altri.

In vista del tour britannico del 2023 degli Hollywood Vampires, il frontman Alice Cooper ha dichiarato: "Beh, sono già passati tre anni da quando i Vampires sono stati in tour. Non vedo l'ora di tornare con i ragazzi, adoro davvero far parte di quella band. La mia band è fantastica e meravigliosa, ma suonare con i Vampires è una situazione completamente diversa.”

"Non faccio necessariamente nessuna rappresentazione teatrale, sono solo il cantante solista, in una band, e la band sembra essere una delle migliori band in circolazione! Sarà fantastico vedere Johnny e Joe e Buck e Chris e tutti i ragazzi. Faremo rock in tutta Europa! Chiudete le porte, preparate l’aglio, perché i vampiri stanno arrivando!"

Joe Perry ha aggiunto: “La prossima estate sarà finalmente tempo per gli Hollywood Vampires di risorgere! Non vediamo l'ora di suonare le canzoni del nostro ultimo album, Rise, per tutti i nostri fan dall'altra parte dell’oceano. L'eccitazione aumenta mentre contiamo alla rovescia dei giorni! A tutti allora… ricordate, lasciate l'aglio a casa!”

Gli Hollywood Vampires si sono riuniti per la prima volta per registrare nel 2015, unendo l'amore condiviso per le loro canzoni preferite e il desiderio di celebrare i loro "amici morti e ubriachi" suonando la musica degli eroi caduti. Prende il nome dal locale di Alice degli anni '70 che includeva artisti del calibro di John Lennon, Keith Moon e Mickey Dolenz, esibizioni leggendarie seguirono in tutto il mondo.

Con classici di artisti del calibro di The Doors, Love, AC/DC e altri, oltre ovviamente ai successi di Alice e Aerosmith, gli Hollywood Vampires sono stati votati come "miglior performance" del 2018 alla Wembley Arena di Londra nel loro ultimo viaggio nel Regno Unito.

L'album di 16 tracce "Rise", prodotto da Tommy Henriksen e gli Hollywood Vampires, è uno degli album rock and roll più puri, impenitenti e divertenti degli ultimi tempi, realizzato da maestri del mestiere e veri fan della forma. A differenza del loro disco di debutto del 2015, il secondo album è composto principalmente da materiale originale, scritto dalla band. Ci sono, tuttavia, nello spirito della missione originale dei Vampires, tre cover di canzoni originariamente scritte e registrate da leggendari rocker morti troppo giovani.