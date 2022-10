Il giorno in cui Billy Idol scrisse White Wedding in 20 minuti. Scopri la storia del brano

Il 1982 è l’anno di Billy Idol, l’ultimo punk e la prima popstar del rock, che esordisce come solista con un album intitolato Billy Idol.

Billy Idol è un ex membro del cosiddetto Bromley Contingent che seguiva dappertutto i Sex Pistols a Londra contribuendo a diffondere nelle strade di Londra la moda punk nata nel negozio Sex di Vivianne Westwood e Malcolm McLaren, ex chitarrista dei Chelsea e poi cantante dei Generation X, è l’artista che porta il punk nell’era del pop.

Per alcuni lo trasforma in una moda e ne distrugge il vero significato, per altri non fa altro che adattarlo ai tempi e portarlo ad una nuova generazione di fan: dal 1° agosto 1981 in America è in onda una nuova e emittente, MTV, e il videoclip diventa il nuovo mezzo di distribuzione musicale.

Dopo tre album con i Generation X scritti insieme a Tony James nel 1981 Billy Idol fa una mossa decisiva per la sua carriera, lascia l’Inghilterra e si trasferisce a New York, dove incontra un nuovo chitarrista e compositore, Steve Stevens. Con lui, Billy trova la formula giusta per combinare spirito punk e suoni pop, scrive un Ep intitolato Dont’ Stop che esce nel 1981 e poi entra in studio per registrare il suo primo album solista.

Billy Idol capisce al volo dove sta andando la musica, e punta tutto sui videoclip: in quello del singolo White Wedding c’è un matrimonio gotico in una chiesa abbandonata alla periferia di Londra con le scenografie del regista David Mallet, Billy Idol sposa la sua vera fidanzata, la modella Perri Lister, c’è un anello e una folla inquietante, e persino un dito mozzato: una scena che rimane impressa nel pubblico, e lancia White Wedding al numero sei della classifica inglese e al numero 36 di quella americana.

Si dice che Billy abbia scritto la canzone contro il fidanzato di sua sorella, che l’ha messa incinta prima del matrimonio e poi è scappato ma lui stesso anni dopo confesserà di essersi inventato la storia della sorella abbandonata all’altare solo per attirare l’attenzione del pubblico sulla canzone: «Ho iniziato ad immaginare una specie di realtà alternativa, la scena di un film in cui arrivo al matrimonio di mia sorella carico di rabbia». È vero però che Billy Idol ha scritto il pezzo che ha lanciato la sua carriera in soli venti minuti. Nella sua biografia Dancing With Myself ha raccontato: «Quando sono arrivato a New York, sapevo che per registrare un album avevo bisogno di più canzoni di quelle che avevo portato con me da Londra. Il produttore Keith Forsey mi ha fatto sedere nella sala mixer con una chitarra Epiphone semiacustica e una drum machine, mi ha detto: “fatti venire qualche idea” e poi se ne è andato e mi ha lasciato solo».

Billy Idol ha detto che l’ispirazione è arrivata all’improvviso: «Ho guardato la pagina bianca di fronte a me, ho preso istintivamente in mano la penna e senza pensare ho scritto due parole, White Wedding. Ho cercato la mia tonalità preferita sulla chitarra, e ho cominciato a fare degli accordi per creare una musica con un’atmosfera simile ai film spaghetti western. Mi sembrava il modo giusto per iniziare una canzone».