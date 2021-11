Billy Idol e le conseguenze della tossicodipendenza: "Non sono ancora pulito al 100%. I drogati fanno le cose di nascosto"

Nel 1990, al termine di un decennio in cui ha dominato le classifiche con il debutto omonimo del 1982 e gli album Rebel Yell (1983) e Whiplash Smile (1986) e la heavy rotation di MTV con videoclip storici come quelli di White Wedding, Dancing With Myself e Eyes Without a Face, Billy Idol ha un incidente in motocicletta e viene ripreso solo in faccia per il video di Cradle of Love, il singolo che lo lancia al n.2 in America.

In quel momento, Billy Idol decide che è arrivato il momento di cambiare stile di vita e di disintossicarsi: «Ho fatto quell’incidente perché ero sotto l’effetto di droghe, e ho deciso che dovevo smettere. Ma ci ho messo molto tempo» ha raccontato in un’intervista molto personale con il dj radiofonico inglese Zane Lowe per il suo programma su Apple Music 1: «Mentre ero in ospedale mi sono reso conto che dovevo affrontare questa cosa che aveva guidato la mia vita per dieci anni. Se non lo avessi fatto, adesso sarei morto o in prigione».

La sua carriera è continuata con altri cinque album, da Charmed Life del 1990 fino a Kings & Queens of the Underground del 2014, ma Billy Idol ha detto che ancora oggi non pensa di essere uscito del tutto dalle conseguenze della dipendenza: «Ho sviluppato una grande disciplina, ma non sono ancora al 100 per cento. Ho mollato le sostanze pesanti, e non bevo molto» ha detto a Zane Lowe, lanciando anche un messaggio di condivisione molto sincero: «Voglio dire a tutti: i drogati sono molto intelligenti, siamo capaci di mentire sempre e comunque. Non diciamo mai la verità e facciamo le cose di nascosto». La colpa secondo Billy Idol è anche delle case farmaceutiche e degli abusi di medicinali, che in America sono diventati un grosso problema: «C’è una relazione orribile tra il sistema che fornisce le droghe e le persone che ne hanno bisogno. Non sono solo i drogati a nascondere dei segreti, credetemi».

Billy Idol, da sempre impegnato in iniziative benefiche (nel 2020 ha creato a New York la campagna Billy Never Idles in collaborazione con il sindaco Bill de Blasio per ridurre l’inquinamento in città con lo slogan: “Se non stai guidando, spegni il tuo maledetto motore!”) ha deciso di sostenere la fondazione MusiCares che aiuta i musicisti in difficoltà: «E’ importante che chi ha dei problemi di dipendenza, come è successo a me, sappia che può rivolgersi a qualcuno per chiedere aiuto».