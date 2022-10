Florence + The Machine: UFFICIALE in concerto a I-Days Milano il 22 giugno 2023

È stato annunciato il secondo headliner di I-Days Milano 2023.

Florence + The Machine sarà protagonista sul palco a Milano il 22 giugno 2023 all'Ippodromo Snai.

UNICA DATA ITALIANA

BIGLIETTI

• tramite prevendita per gli utenti iscritti a #MyLiveNation a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 19 ottobre: Registrati gratuitamente e assicurati i biglietti prima di tutti!

• tramite vendita generale dalle ore 11:00 di giovedì 20 ottobre su idays.it

Dopo l’annuncio del primo headliner degli I-Days 2023, Paolo Nutini, un altro grande nome si aggiunge al cartellone: FLORENCE + THE MACHINE è il secondo headliner della rassegna milanese, con l’unica data italiana prevista all’Ippodromo SNAI di Milano giovedì 22 giugno 2023.

L’artista è pronta a tornare in Italia a quattro anni dagli straordinari concerti del 2019 di Torino, Bologna e Milano Rocks, nell’appuntamento più importante dell’estate milanese, come headliner degli I-Days. Verranno annunciati nelle prossime settimane i nomi degli altri artisti che andranno a completare il cast degli I-DAYS 2023.

Questa data unica italiana sarà l’occasione per i fan italiani di ascoltare, oltre allo straordinario repertorio di FLORENCE + THE MACHINE, il suo nuovo album, Dance Fever, uscito a maggio 2022 e disponibile in una nuova versione live, Dance Fever Live From Madison Square Garden, già fuori in digitale e dal 14 aprile 2023 nei formati doppio CD e doppio LP.

Questo ultimo album in studio di FLORENCE + THE MACHINE ha raggiunto la prima posizione nella classifica UK ed è stato acclamato dalla critica. La nuova versione live è stata registrata durante il concerto del 17 settembre al Madison Square Garden di New York e comprende 24 tracce, dai classici della carriera dell’artista ai brani di Dance Fever. Si tratta di un assaggio di quello che i fan potranno finalmente vedere dal vivo il prossimo 22 giugno a Milano durante gli I-Days.

Nato nel 1999 e inizialmente noto come Independent Days Festival, l’I-DAYS ha ospitato grandi nomi della musica internazionale come: Arcade Fire, Arctic Monkeys, Blink 182, Green Day, Imagine Dragons, Justin Bieber, Kasabian, Liam Gallagher, Linkin Park, Manu Chao, Muse, Nine Inch Nails, Noel Gallagher's High Flying Birds, Pearl Jam, Placebo, Queens Of The Stone Age, Radiohead, Sigur Ros, Sonic Youth, The Killers, The Offspring, Tool, Velvet Revolver. Ad oggi I-Days detiene il record di paganti ad un festival italiano con oltre 210.000 presenze all'edizione del 2017 tenutasi al Parco di Monza - Autodromo Nazionale.