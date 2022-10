System Of A Down, Serj Tankian propone la sua definizione del Nu Metal" Frutto dell'atmosfera dark di Los Angeles di fine anni '90"

Serj Tankian, voce dei System of a Down ha parlato del genere che ha definito parte del rock americano negli anni duemila, il Nu Metal. “E’ difficile trovare una definizione specifica, ma se devo darne una dico: musica metal piena di bassi, tempo lento e atmosfera dark nata a Los Angeles alla fine degli anni ‘90 e nei primi anni duemila.”

Una scena e un’estetica musicale controversa, di cui si è tornato a parlare dopo l’uscita su Netflix della docu-serie “Trainwreck: Woodstock 99” che racconta il disastro della riedizione del festival di Woodstock del 1999. La ricostruzione fatta dal documentario suggerisce che oltre alle incredibili falle organizzative e all’avidità dei promoter, parte della responsabilità dell’esplosione di violenza che ha fatto finire nel fuoco, nelle molestie e nella distruzione il sogno di Woodstock sia da attribuire anche all’atteggiamento irresponsabile di Fred Durst dei Limp Bizkit.

Uscito sul palco davanti ad un pubblico già fuori controllo, Fred Durst li incita dicendo: “Avete problemi con le ragazze? Con i genitori? Con il vostro capo? Ora voglio che prendiate tutte queste energie negative e le facciate uscire dal vostro corpo.” La musica di quel momento storico era lo specchio della società del tempo e alla fine degli anni ‘90, dopo la fine del grunge (con le tragedie di Kurt Cobain e Layne Staley) e prima del ritorno del garage-rock americano e dell’indie britannico (Strokes, Interpol, White Stripes, Arctic Monkeys), il Nu Metal di band come Limp Bizkit, Crazy Town lanciavano messaggi di rabbia nichilista e distruttiva dissolvendo nel caos il genere musicale creato da Korn, Deftones e Coal Chamber (si dice che il termine Nu Metal sia stato inventato da un giornalista della rivista Spin per recensire un concerto dei Coal Chamber nel 1997) e lasciano un vuoto che proprio i System of a Down riempiranno con i messaggi politici, la tecnica musicale e una visione intelligente e ironica della società americana e delle sue contraddizioni.

Il loro album di esordio, Toxicity del 2001 vende 12 milioni di copie e debutta al numero uno in classifica in America riportando il rock americano dentro i confini della controcultura nati proprio a Woodstock nel 1969 e portati avanti da generazioni di band. Non a caso, parlando delle origini dei System of a Down, Serj Tankian ha nominato tra le sue band di riferimento: “I Tool, i Rage Against the Machine e i Korn. Sono stati loro a creare il suono e la scena e i messaggi di cui avevamo bisogno crescendo. Avevamo solo una chitarra, e pensavamo di dover combattere contro l’ingiustizia con la nostra musica.”