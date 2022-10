Blink-182: i fan hanno dimostrato tutto il loro affetto a Matt Skiba, dopo l’annuncio del ritorno di Tom DeLonge

I fan dei Blink 182 hanno letteralmente inondato di messaggi e manifestazioni d’affetto Matt Skiba, all’annuncio del ritorno nella band di Tom DeLonge.

Skiba, voce degli Alkaine Trio, ha sostituito DeLonge dal 2015, quando il co-fondatore del gruppo decise di lasciare per occuparsi, tra le altre cose, anche dello studio di altre forme di vita nello spazio. Con i Blink, Skiba ha registrato gli album California e Nine, è salito sul palco in numerose occasioni, dimostrando sempre un grande rispetto per il loro sound e per i fan.

Ora che Hoppus e soci hanno annunciato il rientro in formazione del cantante e chitarrista originario, oltre ad un nuovo album e ad un tour mondiale, Skiba risulta automaticamente escluso dalle nuove attività. Ma i fan hanno comunque voluto dimostrare al cantante tutta la loro gratitudine, attraverso tantissimi messaggi sui social network.

“Nell'eccitazione per il ritorno di Tom DeLonge nei blink-182 non dimentichiamo la parte importante che Matt Skiba ha avuto nel colmare il vuoto e far sì che i Blink andassero avanti negli ultimi anni”, un commento all’ultimo post dell’artista su Instagram.

E ancora: “Tanto amore per i Blink dell'era Skiba e per California e Nine”.

La fan base italiana ha contribuito a questa marea d’amore:

“Prendiamoci un momento per esprimere la nostra più profonda gratitudine a Matt Skiba. Matt ha salvato i blink-182 quando nessun altro poteva, ci ha regalato due dischi di musica straordinaria e si è dimostrato un membro della band leale, laborioso e adorabile. Saremo per sempre grati al nostro Dark Lord. Grazie, Matt!”.