Iggy Pop ebbe una parte in un film di Martin Scorsese "rubando la scena" a Tom Cruise e Paul Newman. La storia

Iggy Pop ha una caratteristica che lo rende unico: può apparire anche solo per dieci secondi e rubare la scena a chiunque. È quello che succede in Il Colore dei Soldi film del 1986 di Martin Scorsese che prosegue dopo 25 anni la storia de Lo Spaccone del 1961. Paul Newman interpreta il leggendario “Fast” Eddie Felson, incontra Tom Cruise e ritrova la passione per il tavolo da biliardo e la vita d’azzardo, fino ad un epico scontro finale con il giovane allievo che vuole superare il maestro. Il Colore dei Soldi viene candidato a 4 Oscar, tra cui quella come miglior attore professionista per Paul Newman (dopo quella già ricevuta nel 1961 per Lo Spaccone) che vince senza però presentarsi alla cerimonia degli Oscar a ritirarla. Tom Cruise ha 24 anni, ha già avuto successo con Top Gun e Risky Business del 1983 ma viene consacrato da Il Colore dei Soldi come successore di Paul Newman tra le star di Hollywood. Insieme ai due c’è Mary Elizabeth Mastrantonio (candidata all’Oscar come miglior attrice femminile) e alcuni attori famosi impegnati in qualche scena di gioco, come un giovane Forest Whitaker o John Turturro, ma nessuno ha l’impatto di Iggy Pop.

Nei credit compare come “Skinny player on the road”: è un giocatore che Tom Cruise incontra in un bar del New Jersey mentre si prepara ad un torneo ad Atlantic City, non recita nessuna battuta e l’unica azione che fa nei dieci secondi in cui è sullo schermo è bere uno shot di liquore al bancone, ma lascia il segno sul film.

#Spotted: Iggy Pop getting hustled in 'The Color of Money'. pic.twitter.com/JNRzIEN9Ns — chimpomatic (@chimpomatic) February 18, 2015

È solo una delle tante apparizioni al cinema dell’icona punk Iggy Pop, da Sid and Nancy di Alex Cox a un episodio di Star Trek Deep Space Nine, fino alle collaborazioni con il suo amico Jim Jarmusch che oltre ad aver girato il documentario Gimme Danger sugli Stooges nel 2016 lo ha diretto in Dead Man e in un episodio memorabile di Coffee and Cigarettes intitolato “Somewhere in California” in cui è insieme ad un’altra leggenda della musica, Tom Waits.

I suoi ultimi film sono Song to Song di Terrence Mallick ambientato nella scena delle band indipendenti di Austin, Texas e ancora con Jim Jarmusch in The Dead Donìt Die del 2019 in cui interpreta uno zombie.