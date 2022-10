Black Sabbath, Tony Iommi: "Vi racconto di quella volta che Ozzy dipinse i muri di una stanza d'hotel con sangue di squalo"

In una delle sue ultime interviste, Ozzy Osbourne ha preso in giro sè stesso dicendo che oggi sta sempre a casa a guardare History Channel: «Non ho amici famosi. Faccio le mie cose. Non mi piace andare in posti dove vedere altre persone: non bevo, non fumo, non prendo più droghe. Sono un tizio noioso». Eppure, secondo Tony Iommi, chitarrista dei Black Sabbath c’è stato un lungo periodo della sua vita in cui Ozzy era probabilmente la rockstar più sfrenata e incontrollabile del pianeta:

«Una volta ha ricoperto le pareti della stanza di un albergo con il sangue di uno squalo». Un aneddoto incredibile raccontato da Tony Iommi (con cui Ozzy ha fondato la band nell’agosto del 1969 a Birmingham) nella sua biografia del 2011 “Iron Man: My Journey through Heaven and Hell with Black Sabbath”: «Con le droghe capita spesso di annoiarsi e quindi ti inventi delle cose assurde. Ozzy ha deciso di usare il sangue di una carcassa di squalo per distruggere una stanza». Non è chiaro come e dove Ozzy abbia potuto procurarsi uno squalo, ma i racconti dei Black Sabbath sono pieni di storie assurde. «Una volta Ozzy ha chiesto al nostro batterista Bill Ward se poteva dargli fuoco» ha raccontato Tony Iommi. «Lui gli ha risposto ridendo: “Sono un po’ occupato al momento, magari dopo” e poi prima di andarsene gli ha detto: “Hey Ozzy me ne sto andando a casa, quindi se vuoi darmi fuoco sbrigati”. Ozzy gli ha tirato addosso dell’alcool e lo ha fatto davvero! Il risultato sono state delle ustioni sulla gamba per Bill».

Ozzy è diventato come ha detto lui stesso “un tizio noioso”, ma almeno non avrà più niente a che fare con gli animali: oltre allo squalo, nella sua lista di follie ci sono le formiche che si dice abbia sniffato a bordo piscina a Los Angeles con i Motley Crue, e ovviamente il pipistrello (lanciato sul palco da un fan diciassettenne più folle di lui) al quale ha staccato la testa con un morso durante un concerto a Des Moines, Iowa il 20 gennaio 1982 davanti a 5000 persone: «Non sapevo che fosse un pipistrello vero» ha scritto Ozzy nella sua biografia I Am Ozzy «Appena l’ho morso, ho capito immediatamente che c’era qualcosa che non andava».