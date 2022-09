È stato annunciato il primo headliner di I-Days 2023!

Paolo Nutini sarà protagonista di un unico grande concerto ad I-Days Milano:

24 giugno 2023 • I-Days - Ippodromo SNAI

Paolo Nutini + More to be announced

Biglietti:

• tramite prevendita per gli utenti iscritti all’app di I-Days a partire dalle ore 11:00 di martedì 4 ottobre: Registrati gratuitamente e assicurati i biglietti prima di tutti!

• tramite vendita generale dalle ore 11:00 di giovedì 6 ottobre su idays.it