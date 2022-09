Foo Fighters, per il chitarrista Chris Shiflett la band potrebbe pubblicare un nuovo album

Dopo mesi di silenzio a seguito della tragica scomparsa del loro batterista i Foo Fighters sono tornati sul palco insieme ai più grandi protagonisti del rock per onorare la memoria di Taylor Hawkins. i due concerti tributo di Londra e Los Angeles hanno visto sul palco alternarsi assieme alla formazione di Dave Grohl alcuni dei più leggendari artisti della scena musicale mondiale: da Paul McCartney ai Queen fino a Brian Johnson, John Paul Jones, Josh Homme, i Rush, Stewart Copeland e tanti altri.

Poche ore prima del concerto di Los Angeles, andato in scena sul palco del Kia Forum di Los Angeles il 27 settembre, il chitarrista dei Foo Fighters Chris Shiflett ha voluto ringraziare tutti per essere stati vicini alla band in questi mesi difficili, suggerendo che il percorso della band potrebbe continuare.

All'interno del podcast The Plug With Justin Jay il chitarrista, parlando su come la scomparsa di Taylor Hawkins sia stata gestita dalla stampa e dalle persone vicine alla band, ha rivelato che potrebbe esserci un futuro per il gruppo: "La maggior parte della gente che ho incontrato è stata rispettosa al riguardo o ha cercato di evitare l'argomento. Probabilmente sarà [più difficile] quando riusciremo a pubblicare un altro disco dei Foo Fighters e torneremo al boogie-woogie promozionale. Ricordo che quando sono entrato nei Foo Fighters nel 1999, tempo dopo la morte di Kurt Cobain, gli intervistatori che si contorcevano cercando di chiedere a Dave qualcosa a riguardo ma senza domandarglielo direttamente. Penso che si potrebbe trasformarsi in una cosa di quel tipo".