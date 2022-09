The Smashing Pumpkins, annunciato il nuovo album "ATUM: A Rock Opera In Three Acts". Ascolta il primo singolo "Beguiled"

Gli Smashing Pumpkins hanno annunciato l'uscita del loro nuovo attesissimo disco di inediti, e si preannuncia di dimensioni epiche. Il dodicesimo album della band di Billy Corgan si chiamerà "ATUM: A Rock Opera In Three Acts" e vedrà la luce in tre parti in uscita tra novembre 2022 e aprile 2023. Ogni sezione dell'album sarà costituita da 11 tracce e saranno pubblicate il 15 novembre, il 31 gennaio e il 21 aprile.

I 33 brani della scaletta saranno pubblicati dalla band con cadenza settimanale e saranno accompagnati da uno speciale podcast realizzato dal frontman Billy Corgan dal titolo "Thirty-Three" (così chiamato per il numero di brani contenuti nella scaletta di "ATUM"). Il primo podcast è stato pubblicato in anteprima il 19 settembre in occasione dell'uscita del primo brano estratto "Beguiled" e contiene la scaletta dell'album e l'anticipazione di quale sarà il brano rilasciato la prossima settimana, "Butterfly Suite".

Il titolo di "ATUM" (pronunciato in inglese come "autunno") venne in mente alla band ancora prima dell'uscita dell'ultimo disco di inediti "CYR", e venne indicato da Billy Corgan come un rock opera, l'ideale sequel di "Mellon Collie And The Infinite Sadness" del 1995 e degli album "Machina" del 2000.

La bellissima copertina di "ATUM: A Rock Opera In Three Acts":