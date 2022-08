The Rolling Stones, Keith Richards: "spero di registrare nuova musica con la band entro l’anno"

Keith Richards non vede l’ora di scrivere e produrre nuova musica con i Rolling Stones e si augura che la band registri del materiale entro quest’anno.

In occasione di una chiacchierata con Matt Wilkinson per il podcast speciale di Apple Music 1 dedicato alla band, The Rolling Stones: 60th Anniversary Special, il chitarrista si è sbottonato sul suo desiderio di comporre dei pezzi inediti e pubblicarli, senza star troppo a pensare alle modalità e al formato. “Voglio dire, io penso a fare i dischi, poi capiremo come farli uscire, giusto? Questo è quello che faccio”.

“Spero di aver registrato un po’ di roba, entro la fine di quest’anno”, ha sottolineato Richards.

Lo stesso chitarrista aveva già confermato che il nuovo batterista della band, Steve Jordan, collaborerà anche per la scrittura delle nuove canzoni. Jordan fu scelto e approvato dallo stesso Charlie Watts, che incoraggiò i compagni di band a proseguire nonostante la sua assenza, dovuta alla malattia che causò successivamente il suo decesso, lo scorso 24 agosto 2021. “Ero tipo 'Oh, non posso farlo senza Charlie' – ha spiegato Richards – e Charlie mi ha detto: ‘Puoi farlo con Steve. Lui può prendere il mio posto in qualsiasi momento’. E mi ha convinto. Dio, come amavo quell’uomo!”.