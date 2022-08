I The Smile hanno suonato dal vivo sette brani inediti. Ascoltali qui e guarda i video

I The Smile, composti da Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead e Tom Skinner dei Sons of Kemet, lo scorso 13 maggio hanno pubblicato A Light For Attracting Attention, il loro primo album di debutto.

Sembra che però la band di Thom York stia già pensando attivamente al seguito proponendo dal vivo alcuni brani che non sono stati pubblicati all'interno dell'album.

Durante il recente tour europeo il gruppo ha affidato alla prova dl pubblico alcune nuove canzoni, inclusi i brani realizzati per la colonna sonora di Peaky Blinders.

Ascoltali qui e guarda i video: