Lars Ulrich racconta il rapporto con la band dei suoi figli, i Taipei Houston: "Forse gli ho fatto troppe critiche"

I Metallica stanno entrando nei gusti musicali di una nuova generazione grazie al successo dell’ultima stagione della serie televisiva Stranger Things e alla scena ormai leggendaria in cui il personaggio di Eddie Munson, l’eroe della stagione interpretato da Joseph Quinn, combatte contro le forze oscure che minacciano il mondo suonando Master of Puppets. Ma c’è anche un'altra storia che allunga negli anni 2020 la scia di influenza dei Metallica: il fatto che quasi tutti i figli dei membri della band suonano in un gruppo rock. Tye Trujillo, figlio diciassettenne del bassista Rob Trujillo è responsabile dei riff di chitarra delle scene di Stranger Things ( Kirk Hammett ha dichiarato: “Sono molto fiero del mio fratellino Tye, anche perché lui non è un chitarrista ma un bassista come suo papà. Impressionante”), suona da quando ha 12 anni, è andato in tour con i Korn e oggi è il motore ritmico della band trash metal OTTTO, Castor Hetfield figlio di James Hetfield è il leader dei Bastardane, mentre due figli di Lars Ulrich, Myles e Layne hanno fondato una band chiamata Taipei Houston.

In una intervista radiofonica poco prima del loro concerto da headliner al Loolapalooza, il batterista dei Metallica ha parlato del suo rapporto con Myles e Layne e di come sia difficile essere un padre che è una indiscussa leggenda del metal di due figli che sono musicisti emergenti: “Ovviamente sono fiero di loro, stanno facendo molto bene” ha detto, “Allo stesso tempo, siccome abbiamo un rapporto molto aperto e diretto, gli ho detto che potrebbero fare meglio.” Lars Ulrich ha scherzato sul suo ruolo di mentore dei Taipei Houston dicendo: “Ho fatto delle critiche costruttive, forse un po’ troppo.” Myles e Layne hanno creato la band durante la pandemia, e hanno approfittato dell’isolamento per creare un loro suono: “Hanno lavorato duramente per almeno un anno” ha detto Lars Ulrich, “Alla fine sono riusciti a trovare un punto di partenza e adesso credo abbiamo un suono davvero unico e personale.” I Taipei Houston si preparano ad andare in tour, con una data a Londra il 24 agosto e una apparizione al festival di Reading & Leeds il 27 e 28 prima di arrivare a casa dei Metallica a San Francisco il 5 settembre e fare altre sette date in California, alcune delle quali come supporto dei Melvins fino al 9 e 16 ottobre quando chiuderanno il tour al festival Austin City Limits. Il loro primo singolo As the Sun Sets è già uscito, e secondo Lars Ulrich sono pronti ad uscire con un album di esordio sorprendente: “Arriverà in un paio di mesi ed è una bomba. Ci sono un paio di pezzi che fanno sembrare il primo singolo una canzone di Simon & Garfunkel. È un album che ti prende a pugni.”