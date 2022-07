Ozzy Osbourne, la prima apparizione pubblica dopo l'operazione al Comic-Con di San Diego. Guarda il video

Come annunciato nei giorni scorsi il grande Ozzy Osbourne ha partecipato al San Diego Comic-Con per presentare l'artwork della copertina del fumetto speciale in edizione limitata del suo ultimo album Patient Number 9 in uscita il prossimo 9 settembre.

Il Principe delle Tenebre, che si è mostrato in pubblico per la prima volta dalla delicata operazione al collo, ha tenuto uno speciale firmacopie assieme al grande artista e disegnatore Todd McFarlane (creatore di Venom), con cui Ozzy ha lavorasto anche al videoclip ufficiale del primo singolo estratto dall'album:

"Avendo lavorato già in passato con Ozzy, ho colto al volo l’occasione di rifarlo…specialmente sulla parte musicale questa volta", ha raccontato il regista e disegnatore. "In questo difficile business dell’industria musicale, ogni persona creativa che riesce a sostenere per così tanti anni una carriera dimostrando capacità, talento e tenacia si guadagnerà sempre la mia ammirazione. Ozzy ha dimostrato a molta gente che è davvero possibile guadagnarsi da vivere facendo ciò che ami per quasi un'intera vita. Vai, Ozzy!"

Guarda i video della prima apparizione pubblica di Ozzy Osbourne dopo l'operazione al collo al San Diego Comic-Con: