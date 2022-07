Eddie, la mascotte degli Iron Maiden appare nel nuovo fumetto della Marvel X-Men: Hellfire Gala, scritto da Gerry Dugan e pubblicato lo scorso 1° luglio. La band britannica, entusiasta del cameo, ha pubblicato su Twitter: “Guardate chi si è presentato alla più grande serata di Marvel per l'umanità mutante! Scoprite il cameo di Eddie in X-Men: Hellfire Gala #1, nei negozi di fumetti”. Nel fumetto compare anche il comico Brian Posehn che chiede alla mascotte del gruppo: "Puoi essere onesto, sto solo avendo un'allucinazione, vero Eddie?".





