Steven Spielberg ha diretto il suo primo video musicale: è "Cannibal" di Marcus Mumford. Guardalo qui

C'è sempre una prima volta, anche per uno dei più grandi protagonisti del cinema mondiale come Steven Spielberg.

Il leggendario regista americano, per la prima volta nella sua straordinaria carriera, ha deciso di dirigere un video musicale. Si tratta di Cannibal, il nuovo singolo solista di Marcus Mumford, frontman dei Mumford & Sons.

Il cantautore ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune fotografie scattate durante le riprese del videoclip, raccontando la storia dell'incredibile sessione insieme al leggendario regista:

"Domenica 3 luglio in una palestra di un liceo di New York, Steven Spielberg ha diretto il suo primo video musicale, in una sola ripresa, utilizzando il telefono. [...] Sono stato incredibilmente supportato delle persone intorno a me per portarvi questo brano e cercando di poter esprimere tutta la mia gratitudine. E quando le persone lo capiscono impazzisco di gioia. Kate e Steven l'hanno appena capito e non potrò mai ringraziarli abbastanza. Grazie Kate. Grazie Kristie. Grazie Steven"

Il brano è il primo estratto dal nuovo album solista di Marcus Mumford e rappresenta il suo debutto da solista. L'album, omonimo, uscirà il prossimo 16 settembre.

Guarda il video di Cannibal, il primo singolo solista di Marcus Mumford diretto da Steven Spielberg: