I Queen sono stati eletti come la miglior band rock di tutti i tempi. Scopri la classifica

Il successo dei Queen non conosce limiti di tempo. Dopo aver festeggiato i 50 anni di carriera, la band fondata da Brian May, Roger Taylor e Freddie Mercury a Londra nel 1971 continua a conquistare una nuova generazione dopo l’altra, nonostante siano passati ormai 30 anni dalla scomparsa del suo insostituibile cantante, autore e frontman, Freddie Mercury.

Il film Bohemian Rhapsody con cui Rami Malek ha vinto l’Oscar come miglior attore per la sua interpretazione di Freddie e i tour mondiali organizzati da Brian May e Roger Taylor per il progetto Queen + Adam Lambert hanno rilanciato la band in un modo che nessuno poteva prevedere. Secondo Brian May, la forza delle canzoni dei Queen e il desiderio del pubblico di cantarle è l’unica ragione per cui e’ nata la fase “Queen Experience” della loro carriera e la scelta di trovare un interprete come Adam Lambert. “A Freddie sarebbe piaciuto” è la frase con cui May e Roger Taylor hanno commentato ogni mossa dei Queen, opportunamente studiata per continuare ad avere successo. Grazie alla loro intelligenza e capacità di essere attuali, anche nell’era del digitale, dello streaming e di un nuovo modo di comunicare, i Queen sono rimasti i Queen.

Secondo un sondaggio condotto in Inghilterra da Betfair, i Queen sono la più grande rock band del mondo. Hanno superato i Beatles e i Rolling Stones (nelle prime posizioni ci sono anche Guns’n’Roses, Fleetwood Mac, Oasis, Pink Floyd, AC DC, Metallica e Led Zeppelin) con una percentuale del 25%: un inglese su quattro ha scelto loro.

Nello stesso sondaggio è stato chiesto ai fan dei Rolling Stones di votare la loro canzone preferita: ha vinto I Can’t Get No Satisfaction, seguita da Paint it Black e Brown Sugar.

LA CLASSIFICA