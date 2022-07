Quella volta che Henry Winkler (Fonzie) incontrò Mick Jagger al ristorante... e non venne riconosciuto!

Fonzie ha incontrato Mick Jagger. È successo davvero, quando l’attore che interpretava il celebre personaggio di Happy Days, Henry Winkler, incappò nel cantante dei Rolling Stones in un ristorante a Hollywood.

Winkler ha raccontato l’aneddoto durante la sua ospitata al Jimmy Kimmel Live, durante l’intervista con il conduttore momentaneo Anthony Anderson.

Proprio quest’ultimo ha chiesto a Winkler se fosse un tipo da “imbarazzo da persona famosa”, se quindi gli fosse mai capitato di finire in situazioni paradossali vicino a persone molto famose.

“Eccome – ha risposto l’attore – principalmente con i cantanti, principalmente con la musica... non capisco più niente. Una volta ho incontrato Mick Jagger. Ero in un ristorante, sono andato da Mick Jagger e gli ho detto 'Ciao, sono Henry Winkler e ho tutti i tuoi album... è un vero piacere incontrarti”.

La risposta di Mick Jagger, purtroppo per Winkler, non è stata molto entusiasta. Sembra che la voce degli Stones si sia girato lentamente, abbia guardato il famoso fan e, annuendo con la testa, gli abbia detto: “Henry”, per poi voltarsi dall’altra parte. Winkler si è allora scapicollato fuori dal ristorante, continuando però a parlare con Jagger: “Sono uscito dal ristorante. Dicendogli 'Mi dispiace tanto, sai una cosa, non volevo disturbarti. Goditi il sushi. È stato un vero piacere’”. Concludendo con un “Adoro il tuo ultimo album”.