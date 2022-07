Stranger Things: la scena del “Concerto Più Metal di Sempre” è stata ideata appositamente su Master Of Puppets

Il 1° luglio sono usciti gli ultimi due episodi della quarta stagione di Stranger Things, la popolare serie americana creata dai Duffer Brothers. In una delle scene cardine di questo volume 2, vediamo il personaggio di Eddie Munson, interpretato da Joseph Quinn, esibirsi in quello che lui stesso definisce “Il concerto più metal di sempre”. Il brano scelto per questa scena è niente di meno che Master of Puppets dei Metallica e, a quanto pare, la canzone era da sempre nella testa dei creatori, dal momento che hanno scritto questa parte.

Parola di Hannah Davis, la responsabile dei diritti di sincronizzazione per la società Q Prime, che gestisce i Metallica. Secondo quanto dichiarato da Davis sul blog ufficiale della band So What!, il personaggio di Eddie Munson, una new entry di questa stagione, aveva bisogno di una forte connotazione che aiutasse il pubblico a capire il suo carattere ed il suo amore per il metal. Amore che vede il suo apice proprio in questa scena.

“La canzone è stata scelta dai Duffer Brothers – scrive Davis – quindi era nella loro mente fin dall'inizio. Nora [Felder, supervisore musicale di Stranger Things ndr] mi ha contattato nel novembre 2020. Nora mi ha spiegato tutta la scena e mi ha illustrato il personaggio di Eddie Munson. Poiché si trattava di un nuovo personaggio, non c'era un vero riferimento per capire quanto fosse fan [del metal], quindi Nora mi ha spiegato che era un vero metallaro e che i fan lo avrebbero adorato. Ha spiegato in dettaglio come l’ideazione della scena era partita con lui che suonava il riff di chitarra, per poi far partire la registrazione dei Metallica”.

Davis conclude: “Non conoscevamo la portata totale in termini di quanto tempo sarebbe stata suonata o come sarebbe stata usata esattamente la canzone... Ma tutti erano così entusiasti che è stato un rapido SÌ”.

Anche il figlio del bassista dei Metallica Robert Trujillo, Tye, ha contribuito alla realizzazione del riff, e compare nei titoli di coda.

Inoltre, la band di James Hetfield ha espresso tutto il proprio entusiasmo e la propria gratitudine per aver fatto parte di questa serie, amata in tutto il mondo.