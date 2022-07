Guns N' Roses, Axl Rose aggiorna i fan sui problemi alla voce: "Ho seguito il consiglio del medico. Sembra vada molto meglio"

Dopo aver cancellato la performance a Glasgow a seguito di non specificati problemi di salute, Axl Rose dei Guns N' Roses ha voluto aggiornare i fan sulle proprie condizioni e raccontando di aver avuto dei problemi alle corde vocali.

Il frontman della band di Los Angeles ha pubblicato una nota sul proprio profilo twitter ufficiale in cui ha spiegato le attuali condizioni, la terapia seguita e i miglioramenti fatti negli ultimi giorni:

"Vorrei ringraziare tutti per gli auguri che mi avete fatto! Sono stati molto apprezzati! Ci scusiamo per l'inconveniente del rinvio del concerto a Glasgow. Ho seguito il consiglio del medico, mi sono riposato, ho lavorato con un vocal coach e risolto i nostri problemi col suono. Sembra andare molto meglio. Grazie ancora a tutti per la vostra comprensione! Alla fine si tratta di dare ai fan tutto il meglio che possiamo ed è tutto ciò su cui io, la band e la crew ci siamo concentrati. Ci vediamo a Monaco!!!"