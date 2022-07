I Guns N' Roses costretti a cancellare il concerto a Glasgow per "malattia e su consiglio dei medici". Il comunicato ufficiale

Il tour europeo dei Guns N' Roses ha subito un'improvvisa battuta d'arresto con la cancellazione dello show in programma questa sera a Glasgow. La band di Axl Rose, Slash e Duff McKagan, su consiglio medico, ha annullato il concerto a seguito di una non specificata malattia all'interno della crew o della band.

Il gruppo ha comunicato l'annullamento attraverso un post pubblicato sui canali social ufficiali:

Sadly, due to illness and medical advice, GN’R will not be able to perform in Glasgow, tomorrow 5-July-2022. We are working on rescheduling options for this show so please hold onto your tickets and wait for a further update. We appreciate your understanding and patience. pic.twitter.com/jvNl1Sc5yO