QUEEN + ADAM LAMBERT: tutte le info utili per i concerti a Bologna

Dopo i due rinvii dovuti alla pandemia di Covid-19 l’attesissimo Rhapsody Tour di Queen + Adam Lambert ha finalmente iniziato il suo viaggio che lo sta portando con enorme successo di pubblico e di critica in tutta Europa, inclusi i due spettacoli italiani del 10 e 11 luglio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). Il nostro principale ringraziamento va al pubblico italiano, che ha pazientemente aspettato trasmettendo la propria fiducia all’Artista e al Promoter.

ORARI

Apertura cancelli h. 18:00

Inizio concerto h. 21:00

*Eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente sui canali web Barley Arts.

Entrambi i concerti sono sold out sui circuiti di biglietteria ufficiali Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket; come sempre chiediamo al pubblico di NON rivolgersi a siti di Secondary Ticketing

Ricordiamo a chi fosse già in possesso dei biglietti per i concerti inizialmente programmati per domenica 24 maggio 2020 e domenica 23 maggio 2021 che tali biglietti sono validi esclusivamente per il concerto di lunedì 11 luglio. Non saranno possibili cambi di data.

Come da normativa vigente, i biglietti sono nominali per l’utilizzatore. Le procedure di cambio nominativo sono già aperte sui circuiti di biglietteria ufficiali; sarà possibile effettuare un solo cambio di nominativo per ogni biglietto fino alle 15 dell’8 luglio (per il concerto del 10 luglio) e fino alle 15 del 9 luglio (per il concerto dell’11 luglio).

Le regole di accesso e controllo all’area concerti rispetteranno le normative in vigore al momento dello svolgimento degli spettacoli incluse eventuali disposizioni inerenti alle misure anti-contagio Covid-19. Invitiamo in ogni caso gli spettatori ad arrivare sul posto con un congruo anticipo, in modo da poter consentire lo svolgimento di tutti i controlli.

L’elenco degli oggetti e dei comportamenti vietati è disponibile a questo link.

TRASPORTI

Sarà disponibile per il pubblico un servizio navetta dalla Stazione Centrale di Bologna all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, effettuato tramite i bus della linea 975 ogni 15 minuti dalle 17 alle 20 e poi a partire dalla fine del concerto per il ritorno in Stazione Centrale. Il titolo di viaggio di cui dotarsi per accedere al servizio è il biglietto A/R da 5 euro e non sono validi altri titoli di viaggio Tper (né area urbana Bologna né extraurbana). In partenza da Stazione verso Unipol Arena il titolo è disponibile presso le biglietterie della stazione ferroviaria, sull’app Roger e utilizzando una carta bancaria con il validatore contactless a bordo. In partenza dall’Unipol Arena al termine dell’evento, se non se ne è già dotati, il titolo è disponibile sull’app Roger, utilizzando una carta bancaria con il validatore contactless a bordo, oppure acquistandolo da addetti alla vendita presenti alla fermata (in via Gino Cervi) esclusivamente mediante carta bancaria (no contante).

Virgin Radio è radio ufficiale degli show italiani.

Lo show è stato accolto come “l’ultimo sorprendente capitolo della storia della più grande rock band di sempre, che dà nuova linfa a oltre cinque decenni di musica dei Queen”. Dopo un’attesa lunga due anni, il pubblico avrà finalmente la possibilità di vedere il nuovo straordinario spettacolo che ha suscitato stupore ed entusiasmo in occasione del debutto in Nord America nel 2019, tanto da diventare uno degli show più richiesti dell’anno. I concerti saranno i primi della formazione in Europa dall’uscita del biopic record di incassi Bohemian Rhapsody.

Da quando Adam Lambert ha condiviso per la prima volta il palco coi Queen nel 2009, in occasione della finale di American Idol, le sue performance dinamiche hanno dato nuovo vigore alla band e deliziato i fan di tutto il mondo. Il loro primo concerto insieme, nel 2012, aveva emozionato una folla di mezzo milione di persone nella capitale ucraina, Kiev. Da allora, i fuochi d'artificio musicali di Brian May e Roger Taylor sono stati accompagnati dall'abilità vocale e dalla presenza scenica di Lambert, creando una combinazione esplosiva.

Dopo oltre 200 concerti la partnership rimane ancora una trionfo di pubblico e critica, con un pubblico complessivo di quasi quattro milioni di spettatori. Il live album Live Around The World, pubblicato nell’ottobre 2020, è stato il decimo album dei Queen a raggiungere la posizione numero 1 nelle classifiche mondiali, nonché il primo lavoro a regalare quest’emozione ad Adam Lambert.

Inoltre, il 17 giugno è uscito il box set di 6 LP di The Platinum Collection, per la prima volta in vinile colorato e in edizione limitata. Fedele al suo nome, The Platinum Collection è stata recentemente certificata dall’organizzazione dell’industria musicale britannica BPI come 8 volte Disco di Platino.