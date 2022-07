Aerosmith, Steven Tyler è uscito dal rehab: "Mi sento straordinariamente bene"

A 74 anni, Steven Tyler ha combattuto un’ennesima battaglia contro i suoi demoni e la sua tendenza alle dipendenze, e secondo le ultime notizie ha vinto ancora una volta. Secondo una delle sue celebri dichiarazioni, rilasciata in una puntata di un talk show di Oprah Winfrey, Steven Tyler «Ho assunto più diventi milioni di dollari di droga» nella sua carriera ed è stato in clinica di disintossicazione otto volte, riuscendo sempre a risorgere. Il momento più clamoroso è stato alla fine degli anni ’80 quando dopo un decennio di abusi, secondo la leggenda Steven Tyler ha detto a Joe Perry e agli altri membri della band Brad Whitford, Joey Kramer e Tom Hamilton: «Andiamo tutti in rehab, poi facciamo un album e diventiamo la più grande rock band del mondo».

Il risultato è stato Get a Grip uscito il 20 aprile 1993, che vende sette milioni di copie e porta gli Aerosmith per la prima volta al numero uno in classifica in America, lanciato dal successo dei singoli Livin on the Edge, Cryin, Amazing e Crazy. Recentemente però a mettere in pericolo la sua sobrietà è stato un intervento chirurgico ortopedico al piede. Il frontman degli Aerosmith soffre da anni di “neuroma di Morton” una deformazione del piede causata da anni di performance scatenate sul palco e ha dovuto affrontare degli interventi chirurgici a partire dal 2008. Nella sua biografia Does The Noise in My Head Bother You? del 2012, Steven Tyler ha parlato del recupero da questi interventi come della prova più difficile della sua vita: «Non pensavo che potesse esistere un dolore simile: è come se ti tagliassero un piede mentre sei cosciente!». Dopo il primo intervento, nel 2010 Steven Tyler ha avuto problemi con gli antidolorifici e dopo la nuova operazione alla fine di maggio ha volontariamente scelto di entrare subito in rehab per frenare la caduta nella dipendenza da farmaci. «Ci sono stati tanti momenti nella mia vita in cui non sono riuscito a mantenere il controllo delle cose» ha detto Steven Tyler, «Ma io e la band abbiamo superato tutto e siamo ancora qui. La mia vita è un sogno che si avvera». Gli Aerosmith hanno annullato le prime date della loro residency a Las Vegas al MGM Park di giugno e luglio e si sono stretti intorno al loro cantante con una dichiarazione: «Come molti di voi sapranno, il nostro amato Steven ha lavorato per molti anni sulla sua sobrietà».

Nel frattempo un’altra brutta notizia ha colpito la band: la moglie del batterista Joey Kramer, Linda, con cui era sposato dal 2009 è scomparsa a soli 55 anni. Il batterista, 72 anni, si era preso una pausa dalla band «Per occuparmi della mia famiglia in questo momento complicato». Dopo un periodo buio, però, gli Aerosmith hanno ritrovato la forza di andare avanti, e stanno per tornare. Steven Tyler ha annunciato di essere rimasto in clinica più dei 30 giorni previsti, di aver superato ogni problema e di essere assolutamente pronto a tornare sul palco per la data del tour Deuces are Wild del 4 settembre a Bangor nel Maine: «Mi sento straordinariamente bene» ha detto. Gli Aerosmith sono pronti a ripartire in tour.