Johnny Depp: la storia degli Hollywood Vampires, la band in cui suona insieme ad Alice Cooper e Joe Perry

Nella storia del rock sono esistite tante superband, ma nessuna è inaspettata e sorprendente come gli Hollywood Vampires, creati da Alice Cooper nel 2012 con due icone dello stile di vita rock come Joe Perry degli Aerosmith e Johnny Depp.

Di solito le superband nascono dalla fine di altre band (i Blind Faith in cui suonano Eric Clapton e Ginger Baker dei Cream e Steve Winwood dei Traffic) o dall’incontro di musicisti diversi che si ritrovano in un progetto (i Travelling Wilburys di Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lynne, Roy Orbison e George Harrison) ma nessuno ha messo insieme rock e cinema come Alice Cooper, scegliendo come nome quello del club di amici con cui negli anni settanta passava tutte le notti nei bar di Los Angeles, di cui hanno fatto parte anche John Lennon, Ringo Starr, Keith Moon e Harry Nilsson.

Il re dello “shock rock” non ha mai avuto paura di nulla e dopo aver iniziato facendo cover ha deciso di dare una vera e propria identità rock agli Hollywood Vampires. Il loro esordio avviene al Roxy Theater di Los Angeles il 16 e 17 settembre 2015 con una serie infinita di ospiti tra cui Duff McKagan, Tom Morello, Geezer Butler, Perry Farrell poi Alice Cooper porta la band in studio per registrare un album di cover (più due pezzi originali scritti con Johnny Depp e Bob Ezrin, The Last Vampire e Raise the Dead) a cui partecipano ancora più ospiti, da Slash a Dave Grohl a Brian Johnson fino a Paul McCartney.

Con il secondo album, Rise del 2019, gli Hollywood Vampires trovano il loro suono e fanno tredici pezzi originali, e soltanto tre cover.

Johnny Depp e Alice Cooper si sono conosciuti sul set del film Dark Shadows di Tim Burton, e si dice che Alice abbia convinto Johnny a cantare dicendogli: «Non è vero che non sai cantare, hai fatto Sweeney Todd!» citando un altro dei suoi film con Tim Burton. «E’ vero, mi ero dimenticato di Sweeney Todd» ha risposto l’attore. Da questo surreale scambio di battute è nata una delle cover più riuscite di sempre di Heroes di David Bowie, cantata da Johnny Depp e registrata negli Hansa Ton Studios di Berlino dove Bowie ha creato il suo album Heroes nel 1977, l’ultimo della sua trilogia berlinese.

Nonostante la presenza di tre personaggi giganteschi come Alice Cooper, Joe Perry e Johnny Depp, gli Hollywood Vampires sono anche una delle poche superband in cui non esistono contrasti creativi: «Tutti facciamo tutto» ha detto una volta Joe Perry, «Scriviamo testi, riff di chitarra e canzoni. Ognuno di noi tre può esprimersi al meglio». Per il chitarrista degli Aerosmith il lavoro con gli Hollywood Vampires è addirittura più stimolante di quello con la band con cui suona da 50 anni: «Il modo di cantare di Alice rende tutto più duro e pesante, e io posso fare cose che non farei mai con gli Aerosmith».

Il futuro della band è in sospeso a causa dei problemi legali di Johnny Depp, ma secondo Alice Cooper: «Quello è un altro mondo, una situazione che non ha nulla a che fare con gli Hollywood Vampires. Non vedo l’ora di tornare sul palco».